البشير يدعو للمصالحة في دارفور

الخرطوم - (أ ف ب):

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 16 آخرون بجروح في صدامات دارت، الجمعة، في مخيم للنازحين في جنوب دارفور بين قوات الأمن ونازحين كانوا يتظاهرون ضد الرئيس السوداني عمر البشير الذي كان يزور قرية مجاورة ودعا منها إلى المصالحة في الاقليم المضطرب.

والبشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية اثناء نزاع دارفور، بدأ الثلاثاء جولة على الاقليم قبل ثلاثة أسابيع من قرار واشنطن حول العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على السودان منذ عام 1997 والتي ستقرر في 12 اكتوبر رفعها او الابقاء عليها.

وقال البشير خلال زيارة الى قرية شطايا القريبة من مخيم كلمه والتي شهدت معارك ضارية بين القوات الحكومية ومتمردين خلال النزاع الذي بدأ في دارفور في 2003 "فليسمع العالم، نحن في شطايا ومع اهل شطايا".

واضاف امام حشد من انصاره: "اريد ان اشكر اهل شطايا على نموذجهم في المصالحة وسوف نستمر في دعمكم حتى يعود آخر نازح الى منزله ومزرعته".

وبينما كان البشير يزور شطايا كان مخيم كلمه يشهد صدامات بين متظاهرين يحتجون على زيارة الرئيس وبين قوات الامن، مما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 16 آخرين بجروح، بحسب بعثة حفظ السلام في دارفور (يوناميد).

وناشدت يوناميد في بيان "جميع الأطراف المعنيين بهذا الوضع إلى استعادة الهدوء في أقرب وقت ممكن، فالحلّ السلمي للخلافات هو السبيل الوحيد للمضي قدماً بالنسبة إلى شعب دارفور".

ووفقا للامم المتحدة قتل جراء النزاع في دارفور 300 الف شخص وشرد 2,5 مليون شخص من منازلهم وهم اليوم يعيشون في مخيمات.

وفي 12 اكتوبر المقبل سيقرر الرئيس الامريكي دونالد ترامب ما اذا كان سيرفع ام لا العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على الخرطوم منذ عام 1997 والتي خففها سلفه باراك اوباما قبل ايام من مغادرته البيت الابيض في يناير الماضي.