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محاضرتان فنيتان للأهلي قبل مباراة الترجي

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محاضرتان فنيتان للأهلي قبل مباراة الترجي محاضرتان فنيتان للأهلي قبل مباراة الترجي

التحرير

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يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرتين فنيتين مع لاعبي الفريق، اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي بملعب رادس غدًا السبت، ضمن لقاء الإياب بدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد البدري المحاضرة الأولى عقب تناول اللاعبين وجبة الغداء، فيما تكون المحاضرة الثانية عقب وجبة العشاء.

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ومن المقرر، أن يشرح البدري خلال المحاضرات نقاط القوة والضعف في المنافس وكيفية استغلالها في المباراة، مع توضيح بعض الجوانب التكتيكية وتحركات اللاعبين.

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التحرير

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