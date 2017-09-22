«التحرير» تكشف عن موقف عمر جابر من مواجهة الكونغو

التحرير

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يعاني الدولي المصري عمر جابر، لاعب نادي بازل السويسري، من التهابات في إصبع قدمه، وفضل الجهاز الفني للنادي السويسري إراحة اللاعب من مباراة غدًا، السبت أمام نادي زيوريخ.

وعلمت «التحرير» أن إصابة جابر لن تعيقه عن الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، والمقرر إقامته يوم 2 من أغسطس المُقبل بالإسكندرية، استعدادًا لمباراة الكونغو، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

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ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغولي، يوم 8 أغسطس المُقبل، على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الخامسة، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.