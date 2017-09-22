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طنطا يدك شباك وادي دجلة بثلاثية في الدوري المصري

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طنطا يدك شباك وادي دجلة بثلاثية في الدوري المصري طنطا يدك شباك وادي دجلة بثلاثية في الدوري المصري

التحرير

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تمكن نادي طنطا من الفوز على نادي وادي دجلة، بثلاثة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب طنطا الرياضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل لنادي طنطا مصطفى محمد في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، وأحرز محمود غالي لاعب نادي طنطا هدف التعادل لوادي دجلة، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 73.

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ولكن نجح حمادة الغنام في التعزيز للنادي الأصفر في الدقيقة 77 من عمر المباراة، وأطلق زميله محمد جابر رصاصة الرحمة، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي طنطا لأربع نقاط، في المركز التاسع، بينما يتجمد رصيد الفريق الدجلاوي عند ثلاث نقاط في المركز الـ11.

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التحرير

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