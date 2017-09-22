زاهر يكشف أسباب خوضه انتخابات السباحة.. وعدم الترشح في الجزيرة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال إبراهيم زاهر، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة السابق، والمرشح على منصب السكرتير العام في انتخابات اتحاد السباحة التي تجرى يوم 29 سبتمبر الجارى، إن وضع الهدف هو أساس كل نجاح، بشرط أن يعقب ذلك العمل الجاد والدؤوب لتحقيق الهدف، مشيرًا إلى أن الهدف الذي وضعته المجموعة الانتخابية هو تحقيق ميدالية أوليمبية في دورة طوكيو 2020.

وأكد «زاهر» أن حصد ميدالية أوليمبية سوف يحتاج إلى العمل من أول يوم من انتخاب المجلس، ومساندة ودعم اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة، مضيفًا أن هناك خطة لكل لعبة من ألعاب الماء الخمس للوصول بها إلى الهدف الذي نسعى إليه.

شاهد أيضا

وأضاف أن نادي الجزيرة هو بيته الأول والأكبر لأنه تربى ونشأ فيه، ومثله في العديد من البطولات المحلية والدولية عبر سنوات عديدة، مشددًا أنه كان ينوى خوض انتخابات النادي على منصب النائب في الدورة الانتخابية المقبلة.

وتابع: "اتفقت مع ياسر إدريس على الانضمام لقائمته الانتخابية منذ عام ونصف العام، وأتمنى المشاركة في تحقيق الإنجازات، والمجلس الحالي له إنجازات كبيرة في مجال السباحة القصيرة".