أخبار عاجلة

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

«تويوتا» تطور النسخة الهجين من سيارتها «RAV4»

Google+ Print
«تويوتا» تطور النسخة الهجين من سيارتها «RAV4» «تويوتا» تطور النسخة الهجين من سيارتها «RAV4»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعكف شركة "تويوتا" اليابانية، على إضافة بعض التعديلات للنسخة الهجين من سيارتها "RAV4" الشهيرة على مستوى الأسواق العالمية، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مجلة "أوتو إكسبريس" البريطانية، فإن الشركة اليابانية تنوي إضافة بعض التعديلات التي تسمح لسيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الشهيرة بالسير لمسافات أطول بالقدرات الثابتة للشحن.

شاهد أيضا

وتشمل التعديلات الجانب الكهربي للمحرك الهجين، خاصة أن الشركة اليابانية تسعى لإضافة العديد من اللمسات التقنية للسيارات الكهربائية والهجين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام