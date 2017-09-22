«تويوتا» تطور النسخة الهجين من سيارتها «RAV4»

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تعكف شركة "تويوتا" اليابانية، على إضافة بعض التعديلات للنسخة الهجين من سيارتها "RAV4" الشهيرة على مستوى الأسواق العالمية، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مجلة "أوتو إكسبريس" البريطانية، فإن الشركة اليابانية تنوي إضافة بعض التعديلات التي تسمح لسيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الشهيرة بالسير لمسافات أطول بالقدرات الثابتة للشحن.

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وتشمل التعديلات الجانب الكهربي للمحرك الهجين، خاصة أن الشركة اليابانية تسعى لإضافة العديد من اللمسات التقنية للسيارات الكهربائية والهجين خلال الأشهر القليلة المقبلة.