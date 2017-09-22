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تيريزا ماى: لن نطرد مواطني الاتحاد الأوروبي من بريطانيا

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تيريزا ماى: لن نطرد مواطني الاتحاد الأوروبي من بريطانيا تيريزا ماى: لن نطرد مواطني الاتحاد الأوروبي من بريطانيا

مصراوي Masrawy

تيريزا ماى: لن نطرد مواطني الاتحاد الأوروبي من بريطانيا

05:51 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

تيريزا ماى: لن نطرد مواطني الاتحاد الأوروبي من بريطانيا

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى

روما -( د ب أ )
قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى اليوم الجمعة ، إن بلادها لا تريد أن تطبق نموذج النرويج أو كندا في الترتيبات التي ستتخذها مع الاتحاد الاوروبي عقب خروجها منه.

وأضافت ماي- في خطابها حول الخروج في مدينة فلورنسا الإيطالية :" لا أعتقد أن أي من هذين النموذجين سيكون أفضل للمملكة المتحدة أو للاتحاد الأوروبي على حد سواء".

وقالت ماي في كلمتها ، إنه لن يتم طرد مواطني الاتحاد الاوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، وبينهم 600 ألف إيطالي، بعد خروج بريطانيا من التكتل:" نريد منكم البقاء ... ونحن نقدركم ".

وأردفت ماي، إن بريطانيا كانت تشعر دائما بعدم الارتياح إبان عضويتها بالاتحاد الأوروبي :لم تشعر المملكة المتحدة أبدا بأنها في وطنها خلال فترة عضويتها بالتكتل".

وأضافت: "وربما بسبب تاريخنا وجغرافيتنا، لم يشعر الاتحاد الأوروبي أبدا بأننا جزء لا يتجزأ من قصتنا الوطنية بالطريقة التي يشعر بها في كثير من الأماكن الأخرى في أوروبا".

كانت رئيسة الوزراء البريطانية قد اقترحت في كلمتها اليوم الجمعة، فترة انتقالية لمدة عامين بعد أن يدخل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مارس 2019.

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