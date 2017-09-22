خبير بحري: أصبح لدينا أسطولين لأول مرة في التاريخ

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قال الربان البحري صالح حجازي، إن انضمام الفرقاطة الفرنسية «جوويند» للأسطول المصري، يحمل عدة رسائل هامة، أهمها إدراك القيادة السياسية ضرورة وجود جيش وطني قوي بكافة أفرعه الرئيسية والمختلفة، خاصة القوات البحرية.

أضاف حجازي، خلال لقاء له عبر فضائية «الغد»، اليوم الجمعة، أنه لأول مرة في تاريخ القوات البحرية يكون لديها أسطولين متكاملين، أسطول الجنوب بالبحر الأحمر، وأسطول الشمال في البحر المتوسط.

تابع أن الأمن القومي المصري لا يمتد فقط للحدود البحرية، ولكنه يمتد لأبعد من ذلك إلى الخليج العربي ومضيق باب المندب، وهو ما يؤكد أن الأمن القومي العربي هو أمن قومي لمصر، مشيرًا إلى أن البحرية المصرية من القوات الفاعلة عالميا وفقًا للتصنيف العالمي.

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أوضح الخبير البحري، أن شراء الغواصات الألمانية، والزيارة الهامة لوزير دفاع لكوريا الجنوبية، وتسليم وحدة دفاع جوي، هي رسالة هامة بتنويع مصادر السلاح وحرية القرار المصري في هذا المجال.