أخبار عاجلة

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس حي وسط الإسكندرية: هدم فيلا إمبرون غير قانوني (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فيلا أثرية جديدة تفقدها الإسكندرية لحساب "الأبراج، حيث تحولت فيلا إمبرون التاريخية بمنطقة محرم بك إلى ركام تحت معاول المقاولين، رغم الأهمية التاريخية والثقافية الكبيرة لها لبناء برج سكني مكانها.

وشيدت الفيلا على الطراز الإيطالي عام 1920 بشارع المأمون بمنطقة محرم بك، على يد اللورد إمبرون وعاش بها وزوجته الفنانة التشكيلية إميليا.

وتعود أهمية الفيلا؛ لأن عدد من الفنانين والآدباء قد عاشوا بداخلها ومنهم الروائي البريطاني والشاعر وكاتب أدب الرحلات "لورانس جورج داريل" الذى اشتهر برباعيته عن الإسكندرية، كما قطنها عدد من الفنانين المصريين الذين عاشوا فى الفيلا "عفت ناجي، وسعد الخادم، وجاذبية سرى".

وأثار هدم الفيلا غضب عدد من الفنانين والمثقفين السكندريين، حيث طالب الفنان التشكيلي المصري عصمت داوستاشي، بفتح تحقيق فى واقعة هدم فيلا إمبرون ومعاقبة القائمين عليها لكونها مدرجة ضمن ملف التراث، معتبرًا أن هدم الفيلا كارثة ثقافية بكل المقاييس.

من جانبه، قال المهندس على مرسى، رئيس حى وسط الإسكندرية، إن أعمال الهدم تمت بشكل قانوني حيث حصل مالكيها على حكم قضائي بخروجها من مجلد التراث ومن ثم حصلوا على رخصة هدم.

شاهد أيضا

 

3afbcc7361.jpg

 

fb47af4933.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام