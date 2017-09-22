رئيس حي وسط الإسكندرية: هدم فيلا إمبرون غير قانوني (صور)

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فيلا أثرية جديدة تفقدها الإسكندرية لحساب "الأبراج، حيث تحولت فيلا إمبرون التاريخية بمنطقة محرم بك إلى ركام تحت معاول المقاولين، رغم الأهمية التاريخية والثقافية الكبيرة لها لبناء برج سكني مكانها.

وشيدت الفيلا على الطراز الإيطالي عام 1920 بشارع المأمون بمنطقة محرم بك، على يد اللورد إمبرون وعاش بها وزوجته الفنانة التشكيلية إميليا.

وتعود أهمية الفيلا؛ لأن عدد من الفنانين والآدباء قد عاشوا بداخلها ومنهم الروائي البريطاني والشاعر وكاتب أدب الرحلات "لورانس جورج داريل" الذى اشتهر برباعيته عن الإسكندرية، كما قطنها عدد من الفنانين المصريين الذين عاشوا فى الفيلا "عفت ناجي، وسعد الخادم، وجاذبية سرى".

وأثار هدم الفيلا غضب عدد من الفنانين والمثقفين السكندريين، حيث طالب الفنان التشكيلي المصري عصمت داوستاشي، بفتح تحقيق فى واقعة هدم فيلا إمبرون ومعاقبة القائمين عليها لكونها مدرجة ضمن ملف التراث، معتبرًا أن هدم الفيلا كارثة ثقافية بكل المقاييس.

من جانبه، قال المهندس على مرسى، رئيس حى وسط الإسكندرية، إن أعمال الهدم تمت بشكل قانوني حيث حصل مالكيها على حكم قضائي بخروجها من مجلد التراث ومن ثم حصلوا على رخصة هدم.