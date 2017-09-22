أخبار عاجلة

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

ضبط سيارة محملة بـ2250 كيلو زريعة أسماك بكفر الشيخ (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تمكن ضباط شرطة مسطحات البرلس بكفر الشيخ، بقيادة العميد طارق حبشى، مدير إدارة المسطحات والبيئة بمديرية الأمن، والنقيب ناصر الشناوى، رئيس قسم شرطة مسطحات البرلس، من ضبط سيارة تحمل رقم "ل. ى.ج - 9827" نقل كفرالشيخ، محملة بـ 86 بوكسة زريعة أسماك متنوعة من البورى والبلطى والدنيس نافقة، محظور صيدها وتداولها وفقًا للقانون، بصحبة المتهم "ع.م.ع" 33 سنة، مقيم بقرية الحماد مركز البرلس.

وتقدر الزريعة المضبوطة بنحو 2250 كيلو بغرض استخدامها أعلاف اسماك، وتم التحفظ على السيارة وتحرير المحضر رقم 22785 جنح البرلس2017 بالواقعة، وقررت النيابة العامة بالبرلس إعدام الأسماك النافقة ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات.

كما أسفرت جهود شرطة المسطحات المائية والبيئة، خلال الـ 72 ساعة الماضية عن ضبط سيارتين اخرتين محملة بزريعة الاسماك المخالفة حيث تم ضبط السيارة الاولى بدون لوحات محملة بـ 9 براميل كبيرة زريعة اسماك بلطى، بصحبة المتهم "ع.ر.م" 28 سنة مقيم بقرية دمرو بسيدى سالم، وتم تحرير المحضر رقم 20531 جنح البرلس 2017 بالسيارة والمضبوطات والمتهم.

كما تم ضبط السيارة رقم " 6973 نقل كفرالشيخ محملة بـ 84 بوكسة اسماك متنوعة متنوعة وتم تحرير المحضر رقم 21988 جنح البرلس 2017، بصبحة المتهم "م.م.ا.م" مقيم بقرية العنابرة مركز بلطيم، بالسيارة والمضبوطات والمتهم، وتم التحفظ على السيارات المضبوطة وإيداع الزريعة الحية بمزارع الثروة السمكية وإعدام الاسماك النافقة واتخاذ الإجراءات طبقًا لقرار نيابة البرلس العامة.

شاهد أيضا

 

6a72a4992d.jpg

 

dab6e871a0.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام