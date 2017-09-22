ضبط سيارة محملة بـ2250 كيلو زريعة أسماك بكفر الشيخ (صور)

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تمكن ضباط شرطة مسطحات البرلس بكفر الشيخ، بقيادة العميد طارق حبشى، مدير إدارة المسطحات والبيئة بمديرية الأمن، والنقيب ناصر الشناوى، رئيس قسم شرطة مسطحات البرلس، من ضبط سيارة تحمل رقم "ل. ى.ج - 9827" نقل كفرالشيخ، محملة بـ 86 بوكسة زريعة أسماك متنوعة من البورى والبلطى والدنيس نافقة، محظور صيدها وتداولها وفقًا للقانون، بصحبة المتهم "ع.م.ع" 33 سنة، مقيم بقرية الحماد مركز البرلس.

وتقدر الزريعة المضبوطة بنحو 2250 كيلو بغرض استخدامها أعلاف اسماك، وتم التحفظ على السيارة وتحرير المحضر رقم 22785 جنح البرلس2017 بالواقعة، وقررت النيابة العامة بالبرلس إعدام الأسماك النافقة ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات.

كما أسفرت جهود شرطة المسطحات المائية والبيئة، خلال الـ 72 ساعة الماضية عن ضبط سيارتين اخرتين محملة بزريعة الاسماك المخالفة حيث تم ضبط السيارة الاولى بدون لوحات محملة بـ 9 براميل كبيرة زريعة اسماك بلطى، بصحبة المتهم "ع.ر.م" 28 سنة مقيم بقرية دمرو بسيدى سالم، وتم تحرير المحضر رقم 20531 جنح البرلس 2017 بالسيارة والمضبوطات والمتهم.

كما تم ضبط السيارة رقم " 6973 نقل كفرالشيخ محملة بـ 84 بوكسة اسماك متنوعة متنوعة وتم تحرير المحضر رقم 21988 جنح البرلس 2017، بصبحة المتهم "م.م.ا.م" مقيم بقرية العنابرة مركز بلطيم، بالسيارة والمضبوطات والمتهم، وتم التحفظ على السيارات المضبوطة وإيداع الزريعة الحية بمزارع الثروة السمكية وإعدام الاسماك النافقة واتخاذ الإجراءات طبقًا لقرار نيابة البرلس العامة.