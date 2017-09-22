فقدان 100 مهاجر بعد يومين على غرق قارب قبالة السواحل الليبية

القاهرة - (د ب أ)

أفادت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، بأن حوالي 100 مهاجر ما زالوا مفقودين بعد يومين على غرق سفينتهم قبالة السواحل الليبية.

وأضافت منظمة الهجرة الدولية في تغريدة عبر موقع تويتر أنه تم إنقاذ 40 مهاجرا آخر، كانوا على متن السفينة بينما لقي سبعة آخرون حتفهم.

وغرقت السفينة أمس الأول الأربعاء قبالة ميناء زوارة شرقي البلاد، وهو مركز معروف لتهريب المهاجرين، بعد انطلاقها في 15 سبتمبر.

وقال أيوب قاسم المتحدث باسم القوات البحرية الليبية إن الناجين قالوا إن السفينة كانت تقل 130 شخصا عندما غادرت السفينة مدينة صبراتة الساحلية.

ونتج الحادث عن عطل في محرك السفينة بعد نفاد الوقود، حسبما قال قاسم في تصريحات لبوابة الوسط الليبية.

يذكر أن الفوضى سادت ليبيا منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالديكتاتور الراحل معمر القذافي.

وبرزت الدولة الواقعة بشمال إفريقيا كبوابة خروج إلى أوروبا للفارين من الحرب والاضطهاد والفقر. وخاض الرحلة الخطرة مئات الآلاف عبر إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.