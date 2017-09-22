بالصور .. حمله أمنية مكبرة لضبط المخالفات المرورية وإزالة الباعة الجائلين بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، حملة أمنية مكبرة "مرور ومرافق" بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور، لضبط المخالفات المرورية وإزالة الباعة الجائلين الذين يعطلون حركة المرور.

وأسفرت الحملة، عن ضبط العديد من الموتوسيكلات بدون لوحات معدنية، ومُبلّغ بسرقتها، والعديد من القضايا المتنوعة، وذلك تحت إشراف اللواء محمد توفيق الحمزاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية.