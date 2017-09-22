سر رفض كوبر قيادة منتخب المحليين في أمم إفريقيا

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول، رفض مقترح قيادة منتخب المحليين، في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، في حالة تأهل الفراعنة.

كان مسئولو اتحاد الكرة قد اقترحوا على الأرجنتيني كوبر تولي مهمة قيادة منتخب المحليين، في حالة تأهل منتخب مصر للبطولة الإفريقية في حالة إقامتها بالمغرب، إلا أنه رفض ذلك الاقتراح.

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وعلم «التحرير» اليوم الجمعة، سر رفض المدرب الأرجنتيني قيادة منتخب المحليين، بسبب انشغاله مع منتخب مصر الأول، الذي سيكون يستعد في هذا التوقيت لمونديال روسيا 2018.

واستقر هيكتور كوبر على عدم تدريب المحليين، حتى لا يشغله عن المنتخب الأول، الذي أصبح على بُعد خطوة واحدة من التأهل لمونديال روسيا، وبالتالي في حالة تأهله، سيكون مطالبًا بالاستعداد للمشاركة بالبطولة.