الأزهر يستعرض جهود الطيب في دعم قيم التعايش باليوم العالمي للسلام

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أصدر المركز الإعلامي بالأزهر الشريف بمناسبة اليوم العالمي للسلام، تقريرًا مصورًا للتعريف بجهود المؤسسة الدينية الإسلامية للدكتور أحمد الطيب، في نشر قيم السلام والحوار والحث على التعايش والعيش المشترك، التي يتبناها الأزهر ويعمل على نشرها في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير، الذي نشر على صفحة الأزهر الرسمية على "فيسبوك"، إلى أن جهود الأزهر في دعم الحوار والتعايش شملت دعم إنشاء مجلس حكماء المسلمين لتعزيز السلم في كل المجتمعات، وإرسال قوافل سلام دوليَّة لقارَّات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا لنشر ثقافة التعايش المشترك في هذه المجتمعات من خلال توضيح تعاليم الإسلام الصحيحة.

كما تم إنشاء مرصد الأزهر لمكافحة التطرف باللغات الأجنبية، للعمل على تفكيك أفكار الجماعات المتطرفة وأطروحاتها، ولمساعدة المسلمين على الاندماج في مجتمعاتهم غير الإسلامية اندماجًا إيجابيًّا يحافظ على هُويَّتِهم الدينيَّة والثقافيَّة، ويضمن التعايش السلمي المشترَك.

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واستعرض التقرير زيارات الطيب إلى إيطاليا وبريطانيا وإندونيسيا وألمانيا ونيجيريا والفاتيكان وفرنسا، والتي جاءت لتصحيح المفاهيم المغلوطة والصورة المشوَّهة التي يحاول البعض إلصاقها بالإسلام، ولنشر تعزيز السلام بين المجتمعات.

واختُتِم التقرير برسالة سلام وجهها الإمام الأكبر إلى العالم أجمع أفرادًا وجماعات ومنظمات دولية وإقليمية وقادة دينيين، بضرورة التعاون ودعم كل الجهود المخلصة التي تعمل على نشر ثقافة التسامح والتراحم والسلام العالمي والتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد وبين مختلف الدول والشعوب، مما يسهم في تعزيز قيم التسامح والمواطنة، وبناء جسور الحوار والتفاهم والتسامح بديلًا عن العنف والكراهية، ويحافظ على استقرار الأوطان ونهضتها.