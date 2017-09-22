داعية عن رؤية الملك سلمان في المنام: «بشرة خير»

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علق الداعية الإسلامي، مبروك عطية، على تساؤل أحد المتصلين عن دلالة رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، في المنام، قائلًأ:"ابشر".

وقال "عطية" خلال برنامج "كلمة السر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة: "الملك سلمان من الأكابر، ويعمل على حماية الإسلام والمسلمين"، فأوضح المتصل أنه رأي خادم الحرمين وحضر مجلسا للملك سلمان، ومشى خلفه".

وتابع الداعية: "رؤية المتصل للملك سلمان بشرة خير".

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وفي سياق آخر، أفاد متصل آخر، أنه يتشكك في أن الإرث الذي تركه والده، من مال حرام، متسائلا: "ما الحكم في إرث المال الحرام؟".

وعقّب عطية: "لا إرث من مال حال، منوهًا بأن اعتبار أن الإرث من مال حرام يكون عن يقين وليس شبهه، أو احتمال".