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نائب يطالب الحكومة بإعلان خطتها لمواجهة السيول

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نائب يطالب الحكومة بإعلان خطتها لمواجهة السيول نائب يطالب الحكومة بإعلان خطتها لمواجهة السيول

التحرير

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طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالإعلان عن خطتها لمواجهة أخطار السيول المحتملة على محافظة البحيرة ومحافظات الدلتا والوجه البحرى.

وقال "زين الدين" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن المواطنين يريدون أن يعرفوا استعدادات الحكومة لمواجهة أخطار السيول المُحتملة خلال فصل الشتاء الذى أصبح على الأبواب، متسائلا «هل وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والرى والزراعة والكهرباء والإسكان وغيرها من الوزارات الأخرى لديها خطط واستراتيجيات جديدة لمواجهة أى مخاطر للأمطار والسيول؟».

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 كما تساءل النائب عن مبلغ الملياري جنيه التى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيصها لمحافظتى البحيرة والإسكندرية لمواجهة مخاطر السيول منذ أكثر من عامين، بعد تعرض المحافظتين لكارثة السيول منذ أكثر من عامين، وتساءل أيضا قائلاً: «هل قامت الحكومة بتحديث البيانات بإدارة الأزمات ومراكز المعلومات بجميع المحافظات».

وطالب الحكومة بأن تعلن عن جميع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بمواجهة أخطار السيول لتبديد مخاوف المواطنين من كوارث السيول ومخاطرها.

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التحرير

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