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بـ"الستيكرات" و"الواتس آب".. "مرور الدقهلية" تواجه جشع التاكسي (صور)

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بـ"الستيكرات" و"الواتس آب".. "مرور الدقهلية" تواجه جشع التاكسي (صور) بـ"الستيكرات" و"الواتس آب".. "مرور الدقهلية" تواجه جشع التاكسي (صور)

مصراوي Masrawy

بـ"الستيكرات" و"الواتس آب".. "مرور الدقهلية" تواجه جشع التاكسي (صور)

04:49 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

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لإنشاء كباري شارع

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الدقهلية - رامي القناوي:

واصلت إدارة مرور الدقهلية، اليوم الجمعة، حملتها المكبرة على أصحاب سيارات التاكسي بشوارع مدينتي المنصورة وميت غمر، لتفعيل خطة جديدة تتضمنت وضع ملصقات بأكواد رقمية على كافة سيارات الأجرة، وتحديد سعر التعريفة والإبلاغ الفوري عن أي مغالاة في أجرة الركوب عن طريق الاتصال بالهاتف المحمول وخدمة الواتس آب.

وقاد الحملة العقيد ممدوح الحصي، مدير إدارة مرور الدقهلية، والمقدم دكتور شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور، بمشاركة كافة ضباط المرور، وتضمنت وضع رقم كودي على كل سيارة أجرة مع تدوين الرقم برخصة المركبة ولزق ستيكر على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بتحديد سعر بداية البنديرة 5 جنيهات و50 قرشًا عن كل كيلو متر واحد.

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