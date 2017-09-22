ترخيص 41 منشأة طبية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وافق اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، على ترخيص 41 منشأة طبية، منهم 30 منشأة مختلفة خاصة، و11 معملًا طبيىًا خاصًا، عقب استيفاء كافة المستندات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق تقرير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ.

وتشمل هذه المنشآت الطبية، الصادر تجاهها موافقة محافظ كفر الشيخ، مستشفيين خاص، و18 عيادة طبية خاصة، و5 مراكز للعلاج الطبيعي، ومركزين طبيين متخصصين، ومركز حضانات، وعيادة تخصصية، و3 معامل تحاليل طبية بمدينة كفرالشيخ ، و5 معامل طبية بمدينة دسوق، و3 أخرى معامل بمدن بيلا، وقلين، ومطوبس، بواقع معمل واحد بكل مدينة من هؤلاء.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الرقابة والمتابعة اليومية، وضبط المخالفين، و فرض سيادة القانون حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.