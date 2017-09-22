سقوط سيدة "الهيروين" بعين شمس.. وشقيقتها ترسل رشوة للشرطة لإطلاق سراحها

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

داهم رجال مباحث القاهرة، منزل ربة (هاربة)، من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد بقضية اتجار في المخدرات لم يجدوها، ولكنهم عثروا داخل المنزل على شقيقتها بحوزتها كمية من الهيروين كانت تستعد لترويجه، وعرضت المتهمة الهاربة مبلغ 80 ألف جنيه، رشوة على القوات لإطلاق سراح شقيقتها، وتم ضبط المبلغ عقب إرساله مع طفلة.

تلقى المقدم وليد حماد رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، معلومات تفيد قيام المحكوم عليها الهاربة "شيماء ح ز" 33 سنة، ربة منزل، والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 15445 لسنة 2015 عين شمس "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن المؤبد، بالاتجار بالمواد المخدرة متخذة من منطقة سكنها مكانا لتجارتها غير المشروعة.

أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بسرعة ضبطها، إلا أنه تبين عدم تواجدها وضبطت القوات شقيقتها "فتحية ح ز" 31 سنة، ربة منزل، وعثر بحوزتها على كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام، وعقب الضبط والتوجه للقسم قامت المتهمة الهاربة بالتواصل معها تليفونياً، وأبدت رغبتها بدفع مبلغ 80 ألف جنيه للقوات على سبيل الرشوة مقابل إطلاق سراحها.

أرسلت المتهمة الهاربة المبلغ بصحبة نجلة أخيها "نورهان" 8 سنوات، وتركت الطفلة المبلغ بالقرب من منزلها، وفرت هاربة وتم ضبط المبلغ.

اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع شقيقتها المتهمة الهاربة.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمر بسرعة ضبط المتهمة الهاربة.