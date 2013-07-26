بالفيديو…عشرات الالآف فى مظاهرة “لا للإرهاب” بالإسكندرية

أقام عشرات الالآف من السكندريين مسيرات حاشدة فى شتى أنحاء المحافظة وذلك فى تظاهرة “لا للإرهاب” حيث شاركت كل القوى السياسية والثورية والمستقلين فى مسيرات جابت المدينة، وأستقرت فى ميدان سيدى جابر للتأكيد على أن المصريين نسيج واحد ولم يستطيع أحد تفرقتهم، والتأكيد على الرفض الكامل عن كل أشكال وصور الإرهاب والتى تمارسه بعض القوى الظلامية والتى أستباحت دماء المصريين.

> بدأت المسيرات وعددها 11 مسيرة فى شقين الأولى شرق الإسكندرية والتى تتكون من خمس مسيرات، من منطقة المندرة شارع جمال عبدالناصر، وتبدأ مسيرة أخرى من أمام ميدان جيهان، وأخرى من أمام حى سيدى بشر شارع المللك الحنفى، وأخرى فى منطقة باكوس، وأخرى فى ميدان الساعة، وأنتهت كل المسيرات فى ميدان سيدى جابر.

> والشق الثانى غرب الإسكندرية، وتتكون من سته مسيرات، من مناطق بحرى و الورديان أمام قهوة خفاجة، ومنطقة كرموز، ومنطقة اللبان، ومنطقة محرم بك ميدان الرصافة، وأخيراً منطقة غيط العنب وأنتهت أيضاً كل المسيرات فى منطقة سيدى جابر

> قامت القوات المسلحة برفقة قوات الشرطة بفرض كردون أمنى مشدد من الدبابات والعربات المدرعة حول منطقة سيدى جابر وقاموا بتفتيش كل المتظاهرين للتأكيد على عدم وجود أى عنصر إرهابى فى المنطقة.

> كانت قد أكدت حملة تمرد بالإسكندرية عن تنظيمها مليونية حاشدة اليوم الجمعة، للإعلان عن تفويض الجيش والشرطة، لمقاومة الإرهاب، كما طلب الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع من المصريين في خطابه أول أمس.

> وقام أعضاء حملة تمرد بتنظيم فطار جماعي في ميدان سيدي جابر، تحت شعار”حماية الثورة.. لا للإرهاب”، بحضور مؤسسي حملة تمرد، محمود بدر وحسن شاهين ومحمد عبد العزيز، وأشارت تمرد أنها ستطالب بالقبض على كل من تسبب في أعمال أرهابية وعنف ضد مواطنين، التأكيد على مطالب الثورة ومكتسباتها، وحل الأحزاب والجماعات الدينية.

> وفى سياق متصل كان اجتمع اللواء أمين عز الدين – مساعد الوزير مدير أمن الأسكندرية أمس الخميس بقيادات مديرية الأمن و الأمن المركزى و الجهات الشرطية المختلفة ؛ لوضع خطة أمنية شاملة لتأمين المظاهرات، والتصدى بقوة وحزم لأى محاولة للاعتداء على المتظاهرين، أو الحيلولة دون قيامهم بممارسة حقهم فى التعبير السلمى عن الرأى، وذلك من خلال الخطة الموضوعة بالتنسيق مع القوات المسلحة المتمثلة فى قيادة المنطقة الشمالية العسكرية وتشمل تكثيف التواجد الأمنى بمحيط أماكن التظاهرات لتأمين المتظاهرين والحيلولة دون الاعتداء عليهم، وذلك فضلا عن تكثيف التواجد الأمنى بمحيط المنشآت الهامة والحيوية و المراكز التجارية الشهيرة والبنوك ومحلات الصرافة لتأمينها على مدار الـ24 ساعة، لضمان عدم التعدى عليها .

> وأفاد اللواء أمين عزالدين بأنه يتم وضع تمركزات من مجموعات التدخل والأنتشار السريع ” الأقوال الأمنية ” بالمحاور والشوارع المؤدية إلى مناطق الاحتشاد والتظاهر وجميع الطرق السريعة ، وتزويدها بالأجهزة الخاصة بالكشف عن المفرقعات فى إطار تأمين المتظاهرين وأستنفار أمنى بالأكمنة الحدودية الثابتة و المتحركة .

> وأضاف مدير الأمن أن الخطة تشمل تأمين جميع الجهات الشرطية من خلال تزويد كل جهة شرطية بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى، بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمينها لصد أى هجوم عليها، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية المظاهرات فى الهجوم على الجهات الشرطية وكذا تزويدها بكاميرات مراقبة ومساعدات فنية لتصوير أى حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم.

> أنتشرت الأغانى والتى تحث المواطنين على المشاركة فى تظااهرة اليوم ومنها (الدنيا ربيع .. والجو بديع .. والسيسى حيلم .. وقفلى على كل الجرابيع .. أنزل أنزل أنزل).

" frameborder="0">