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وزير الخارجية: حان الوقت لاتخاذ موقف دولي موحد ضد من يقف وراء أفكار الإرهاب

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية: حان الوقت لاتخاذ موقف دولي موحد ضد من يقف وراء أفكار الإرهاب

04:43 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

وزير الخارجية: حان الوقت لاتخاذ موقف دولي موحد ضد من يقف وراء أفكار الإرهاب

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الوقت قد حان لاتخاذ موقف دولي موحد ضد كافة الجهات التي توفر الدعم السياسي أو الاقتصادي أو الإعلامي أو الملاذ الآمن للتنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك فى كلمة التي ألقاها وزير الخارجية اليوم الجمعة، أمام اجتماع وزراء خارجية المجموعة المصغرة لدول الائتلاف الدولي المناهض لداعش، الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حضر الاجتماع وزير خارجية العراق نيابة عن رئيس وزراء العراق حيدر العبادي، ووزراء خارجية دول المجموعة المصغرة لأعضاء التحالف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد بأن وزير الخارجية وجه - خلال الاجتماع - التهنئة لكافة أطياف الشعب العراقي على ما حققوه من انتصارات متتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي وأخرها في الموصل وتل عفر، ونجاحهم في تحرير الأراضي العراقية من قبضة التنظيم، بدعم من التحالف الدولي.

وأكد الوزير أن ما تحقق من انتصارات جاء نتيجة لبطولات وتضحيات أبناء الشعب العراقي الواحد، وتجسيداً لأهمية إعلاء المصلحة الوطنية على ما سواها، وقال: إن مصر تعتز بالبطولات التي خاضها الشعب العراقي الشقيق بكافة مكوناته من أجل حماية الإنسانية من براثن ومخاطر هذا لتنظيم الإجرامي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن مصر أكدت - خلال كلمة وزير الخارجية - أهمية انعقاد الاجتماع في هذا التوقيت الهام والمفصلي من أجل البناء على ما تحقق من نجاح على الأرض، والعمل على توفير الدعم الدولي اللازم لمساعدة العراق على إعادة النازحين إلى المناطق المحررة، وتأهيل تلك المناطق لاستقبال المواطنين.

وأضاف أبوزيد أن الوزير شكري أكد أن القضاء على تنظيم داعش والتخلص من شروره في العراق ليس نهاية المطاف، إنما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجاد والتعاون بين مختلف دول التحالف في مواجهة كافة جماعة الإرهاب وأفكار التطرف دون أية تفرقة أو تمييز.

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