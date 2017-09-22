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وسط الزغاريد والدفوف.. انطلاق مسيرة الصوفية احتفالاً بالعام الهجري الجديد

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وسط الزغاريد والدفوف.. انطلاق مسيرة الصوفية احتفالاً بالعام الهجري الجديد وسط الزغاريد والدفوف.. انطلاق مسيرة الصوفية احتفالاً بالعام الهجري الجديد

مصراوي Masrawy

وسط الزغاريد والدفوف.. انطلاق مسيرة الصوفية احتفالاً بالعام الهجري الجديد

04:29 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

وسط الزغاريد والدفوف.. انطلاق مسيرة الصوفية احتفالاً بالعام الهجري الجديد

ارشيفية

كتب - محمود مصطفى:

تحرك مئات من مريدي الطرق الصوفية في مسيرة من أمام مسجد سيدى صالح الجعفري بالدراسة متوجهين إلى مسجد الحسين، للاحتفال بالعام الهجري 1439.

ورفعت كل طريقة، اللافتات والأعلام الخاصة بها، ضاربين الدفوف والطبول مرددين الأناشيد والمدائح النبوية.

وبدأ المريدون المسيرة بقراءة الفاتحة والصلاة والسلام على رسول الله وسط زغاريد من السيدات المشاركات.

ويشارك في المسيرة الطريقة الحامدية الشاذلية والمحمدية الدسوقية والبيومية والجازولية من جميع المحافظات.

فيما شهد محيط منطقة الدراسة والحسين إجراءات أمنية مشددة رافقت المسيرة من أمام مسجد الجعفري وحتى الحسين.

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