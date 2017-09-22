بالصور- بعد وفاتها.. تعرف على ممتلكات أغنى امرأة في العالم

كتب - هشام عواض:

توفيت ليليان بيتنكور، سيدة الأعمال الفرنسية، عن عمر 94 عامًا، والتي بلغت ثروتها بحسب تقديرات رسمية فقد بلغت ثروتها الخالصة 40 مليار دولار، هذا العام، وهذا ما وضعها في مركز أغنى سيدة في العالم.

وبحسب موقع "BBC"، كان والدها يوجين شويلار، قد أسس شركة لأصباغ الشعر عام 1909، والتي أصبحت فيما بعد مجموعة لوريال العملاقة، أكبر شركة لإنتاج مستحضرات التجميل في العالم.

وكانت تشغل "ليليان" منصب مديرة شركة "لوريال" الفرنسية منذ 2012، وأصبحت أيقونة في عالم الجمال. وتمتلك قصر فخم في بلدة "نيويلي سور سين" الفرنسية، ويلقب قصرها بـ "البيت الأبيض".

وفي عام 1987، أسست "ليليان" مع ابنتها وزوجها مؤسسة فونتاتيون بيتنكورت شويلر، التي تبلغ قيمة أصولها 150 مليون يورو وتنفق حوالي 15 مليون سنويًا على البحث العلمي والثقافة والفنون والمساعدات الإنسانية، بحسب موقع "notjustrich".

وباعت "ليليان" في أغسطس 2012، منزل فخم في جزيرتها "داروس" الخاصة، لمجموعة سيشيل الأعمال وكان ذلك بنظير 60 مليون جنيه إسترليني.

وتم الكشف عام 2008، عن تلقي المصور فرانسوا ماري بانيي، صديق ليليان بيتنكور هدايا عينية قيمتها مئات الملايين من الدولارات، وكان من بينها لوحات للفنان بيكاسو بالإضافة إلى جزيرة مساحتها 670 فدانا في سيشل.