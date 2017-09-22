درست الإعلام وتربت في إيطاليا.. 13 معلومة عن ريهام حجاج

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رغم مسيرتها الفنية القصيرة، إلا أنها تمكنت من تصدر ترشيحات المخرجين والمنتجين لدور البطلة في الأفلام والمسلسلات، مع العلم أنها ليست دارسة للتمثيل، وإنما اعتمدت على موهبتها والقبول الذي وضعه الله في وجهها فتقبلها المشاهد وباتت مألوفة على الشاشة، تتألق في الأدوار المختلفة، وخاصة الشريرة منها، إلى أن أصبحت واحدة من بطلات الدراما في مصر.



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 13 معلومة عن الفنانة ريهام حجاج.

1- ولدت في مدينة "ميلانو" الإيطالية لأبوين مصريين، يوم 22 سبتمبر 1986.

2- انتقلت إلى مصر في فترة الجامعة لدراسة الإعلام، بعدما وجدت أن الدراسة في مصر أقصر من حيث المدة من الدراسة في إيطاليا.

3- عملت لفترة بعد تخرجها في كلية الإعلام بمجال التسويق والدعايا.

4- تتحدث اللغة الإيطالية بطلاقة، وبشكل أفضل من اللغة العربية.

5- أوضحت أن والدتها اتبعت أسلوب الشدة في تربيتها، كما كانت تصطحبها للمركز الإسلامي في إيطاليا للتعرف بأمور الدين.

6- أكدت أن نشأتها في إيطاليا كانت سببا رئيسيا في اعتمادها على نفسها، ومن ثم اتخاذ قرار دخول مجال التمثيل.

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7- أول ظهور فني لها كان من خلال مسلسل "أزمة سكر"، مع الفنان أحمد عيد، والذي عُرض على الفضائيات في موسم رمضان 2010.

8- شاركت لأول مرة سينمائيا في فيلم "سفاري"، عام 2010، مع الفنان أحمد بدير، ومجموعة من الفنانين الشباب.

9- تألقت في أدوار الشر بشكل خاص، لاسيما بعد تقديمها دور "نوارة" في مسلسل "سجن النسا"، مع نيللي كريم، في عام 2014، والذي كان سببا في عرض المخرجين العديد من أدوار الشر عليها، لكن حرصها الدائم على تنويع أدوارها كان يمنعها من القبول.

10- شاركت فيما يقرب من 30 عملا فني، أشهرهم أفلام: "يوم مالوش لازمة، القرد بيتكلم، مولانا، كرم الكينج، سطو مثلث"، ومسلسلات -وهي الأكثر- مثل: "السيدة الأولى، هبة رجل الغراب بجزأيه الأول والثاني، الكبريت الأحمر، بنات خارقات، وضع أمني، يونس ولد فضة".

11- صرحت بأنها رفضت المشاركة في الجزء الثالث بمسلسل "هبة رجل الغراب" بسبب ضعف الأجر، حيث قالت في تصريحات صحفية: "بالطبع الأجر سبب من الأسباب لأنه ليس من المعقول أن أحصل على نفس الأجر الذى تقاضيته منذ أربع سنوات، إلى جانب وجود نقاط كثيرة لم تعجبنى مثل الأسماء على التتر".

12- أكدت أنها لا تتابع الدراما المصرية، ولا تحب المسلسلات الطويلة مثل المسلسلات التركية، وأنها تقبل على متابعة المسلسلات الأجنبية، لافتة إلى أن قبولها بدورها في مسلسل "هبة رجل الغراب"، جاء بعد حبها للمسلسل في نسخته الأمريكية.

13- أوضحت أنها ليست ابنة الفنانة حجاج عبد العظيم، كما قالت بعض المواقع الإخبارية، قائلة: "والله أنا مش بنته، وأنا فعلا قابلته مرة وهو ضحك وقالي أنا عارف إنهم بيقولوا عليكي إنك بنتي.. طبعا شيء يشرفني إني أكون بنته بس ده مش صحيح"، وذلك على حد قولها في برنامج "كلام تاني".