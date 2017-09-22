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ماي تقترح فترة انتقالية لمدة عامين بعد "بريكست"

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ماي تقترح فترة انتقالية لمدة عامين بعد "بريكست" ماي تقترح فترة انتقالية لمدة عامين بعد "بريكست"

مصراوي Masrawy

ماي تقترح فترة انتقالية لمدة عامين بعد "بريكست"

04:23 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

تيريزا ماى

روما- ( د ب أ ):

اقترحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم، الجمعة، فترة انتقالية لمدة عامين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى .

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