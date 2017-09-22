ماي تقترح فترة انتقالية لمدة عامين بعد "بريكست"
04:23 م الجمعة 22 سبتمبر 2017
تيريزا ماى
روما- ( د ب أ ):
اقترحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم، الجمعة، فترة انتقالية لمدة عامين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى .
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