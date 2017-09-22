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معركة الحويجة: القوات الحكومية العراقية تصل إلى وسط بلدة الشرقاط

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مصراوي Masrawy

معركة الحويجة: القوات الحكومية العراقية تصل إلى وسط بلدة الشرقاط

04:11 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

معركة الحويجة: القوات الحكومية العراقية تصل إلى وسط بلدة الشرقاط

دبابة للجيش العراقي على مشارف قضاء الشرقاط

(بي بي سي):

قالت القوات العراقية إنها حققت أول تقدم كبير في اليوم الثاني من هجومها الجديد لاستعادة أحد آخر الجيوب المتبقية من قبضة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

ودخلت القوات الحكومية والقوات المساندة لها وأساسا قوات الحشد الشعبي وقوات الحشد العشائري وسط بلدة الشرقاط التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وتم تمزيق الرايات السود لتنظيم الدولة في ظل احتفال السكان في الشوارع باستعادة هذه المنطقة.

وتعد الشرقاط أول هدف في الحملة العسكرية الحكومية من أجل استعادة مدينة الحويجة في محافظة كركوك التي انطلقت الخميس.

وكان اليوم الأول من عمليات "تحرير الحويجة" التي انطلقت الخميس قد أسفر عن استعادة 32 قرية، وفق بيانات قيادة العمليات المشتركة العراقية.

وبحسب الموقع الالكتروني لإعلام الحشد الشعبي، فإن عشرات العائلات نزحت الجمعة من مناطق القتال.

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