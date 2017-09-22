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ننشر القوائم النهائية للمرشحين لجوائز «The Best»

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ننشر القوائم النهائية للمرشحين لجوائز «The Best» ننشر القوائم النهائية للمرشحين لجوائز «The Best»

التحرير

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الجمعة، عبر موقعه الرسمي، عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز "The Best" خلال عام 2017.

وضمت قائمة المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2017، كلا من: جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، وكايلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، ومانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني.

بينما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لعام 2017، كلا من: ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، وأنتونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، وزين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني.

فيما شهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2017، وجود كل من: كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني، وليونيل ميسي أيقونة نادي برشلونة الإسباني، ونيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

في المقابل ضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة لعام 2017، كلا من (دينا كاستيانوس - كارلي لويد - ليكي مارتينز)، بينما جاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب للسيدات كالتالي (نيلس نيلسن - جيرارد بريشور - سارينا ويجمان).

كما شملت قائمة المرشحين لجائزة المشجعين لعام 2017، كلا من ( بروسيا دورتموند - سيلتيك إف سي - إف سي كوبنهاجن).

يذكر أن الإعلان عن الفائزين في الثالث والعشرين من أكتوبر المقبل.

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التحرير

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