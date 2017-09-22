مورينيو: لن أبكي وأحسب الأيام لعودة بوجبا

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قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، إنه لن يبكي ويحسب الأيام لحين عودة لاعب خط وسط الفريق الفرنسي بول بوجبا، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة فريقه أمام ساوثهامتون.

ويستضيف ساوثهامتون مانشستر يونايتد، غدًا السبت في تمام الساعة الـ4 عصرًا على ملعب سانت ميريز، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأضاف المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد: "ليس عندي فكرة لموعد عودة بوجبا.. ولكن أكرر إنها فرصة رائعة للاعبين الآخرين للعب وأنا أثق بهم جميعًا، ولن أبكي وأحسب الأيام الباقية على عودة بوجبا على الإطلاق، وحين يعود بوجبا سنرحب به لكن حتى ذلك الحين أنا أثق برجالي".

وعن مواجهة ساوثهامتون، تحدث مورينيو قائلا: "ساوثهامتون نادٍ مستقر جدًا فيما يخص طريقة اللعب ورؤيتهم لكرة القدم وخصائص لاعبيهم.. أعتقد أن ساوثهامتون نادٍ جيد جدًا لتكون مدربًا له، وأرى أن مباراة الغد ستكون مباراة صعبة جدًا".

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وفيما يخص خوض مانشستر يونايتد 6 مباريات قادمة من أصل 7 خارج ملعبه، قال مورينيو: "ذلك أمر صعب، لكنه يعني أن الأمور ستكون أسهل فيما بعد، مواجهتنا الآن لـسسكا موسكو وبنفيكا (بدوري الأبطال) خارج ملعبنا تعني أننا سنواجهما لاحقًا في أولد ترافورد".

مضيفًا: "كما أن مواجهتي ليفربول وهيدرسفيلد (بالدوري الإنجليزي الممتاز) على التوالي خارج ملعبنا تعني بأننا سنواجهما على أولد ترافورد لاحقًا، لذلك لست قلقًا حيال اللعب داخل أو خارج ملعبنا لأن عدد مبارياتنا خارج ملعبنا سيكون نفسه على ملعبنا".

وأشاد مورينيو بالدولي الفرنسي الشاب مارسيال، قائلا: "أرى تطورًا كبيرًا في الشخصية والمزاج والوجه وحركة الجسد، إن أردت كلمة واحدة، أرى تطورًا كبيرًا في سعادته.. إنه فتى سعيد، يعمل بشكل مذهل ويشارك أساسيًا فيحاول أن يؤدي جيدًا، يدخل بديلًا حتى ولو لـ10 دقائق فيحاول التمتع وتقديم الإضافة... بشكل عام أنا في غاية السعادة بسلوكه ومن ثم يصبح اللعب بشكل جيد أسهل".