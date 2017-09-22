الترجي يخصص مدرجًا كاملاً لجماهير الأهلي في رادس

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قال سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، إن مسئولي نادي الترجي التونسي خصصوا مدرجا كاملا بملعب رادس يتسع لنحو 3 آلاف متفرج لجماهير النادي الأهلي التي ستحضر المباراة التي تجمع الفريقين غدا، السبت، ضمن إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عدلي أن الترجي قرر دخول جماهير النادي الأهلي إلى المباراة بجواز السفر، وذلك إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي اتفق عليه الناديان قبل مواجهتهما بملعب برج العرب.

وأوضح مدير العلاقات الخارجية بالنادي أن مسئولي الفريق التونسي خصصوا الباب «رقم 34» بملعب رادس لجماهير الأهلي؛ لتدخل إلى المدرجات من خلاله.

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وأشار سمير عدلي إلى أنه من المتوقع حضور من 400 إلى 600 مشجع أهلاوي للمباراة التي تقام على ملعب رادس في الثامنة مساء غدٍ، السبت بتوقيت القاهرة.

وأردف مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، أن مسئولي نادي الترجي التونسي سيقومون بإرسال الدعوات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم إلى بعثة القلعة الحمراء، وذلك إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي اتفق عليه الناديان قبل مواجهتهما بملعب برج العرب.