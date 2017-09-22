الأهلي يشكر «كاف» والترجي

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أقيم اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي، بفندق نادي الترجي بالعاصمة تونس؛ للاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالمباراة.

وحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية، وسعيد أحمد، إداري الفريق، ومن جانب نادي الترجي رياض بن نور، مسئول الكرة بالفريق التونسي، بالإضافة إلى حكام ومراقبي المباراة ومسئول من الأمن التونسي.

وطلب الأهلي خلال الاجتماع توفير تأمين كامل لجماهير الفريق التي ستحضر المباراة، وهو ما أكده ممثل الأمن التونسي بأن هناك خطة تأمينية كاملة لجماهير الأهلي داخل وخارج الملعب، بالإضافة لتوفير سيارة إسعاف تحسبا لأي حدث طارئ.

ووجه سيد عبد الحفيظ، الشكر لمسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومسئولي نادي الترجي، على التعاون الكبير من جانبهم لخروج مباراة الفريقين بالشكل الذي يليق باسم الأهلي والترجي.

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وقال عبد الحفيظ خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي حضره ظهر اليوم بمقر نادي الترجي بتونس، إنه يتمنى أن يخرج اللقاء بشكل جيد ويليق باسم الناديين.

يذكر أن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيعقد محاضرتين فنيتين مع لاعبي الفريق، اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمباراة الترجي التونسي بملعب رادس غدا السبت، ضمن لقاء الإياب بدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد البدري المحاضرة الأولى عقب تناول اللاعبين وجبة الغداء، فيما تكون المحاضرة الثانية عقب وجبة العشاء، ومن المقرر أن يشرح البدري خلال المحاضرة نقاط القوة والضعف في المنافس وكيفية استغلالها في المباراة، مع توضيح بعض الجوانب التكتيكية وتحركات اللاعبين.