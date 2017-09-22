كوبر يكشف موقفه من تدريب منتخب المحليين

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

أبلغ الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، اتحاد الكرة، رفضه اقتراح قيادة منتخب المحليين، في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018.

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واقترح عدد من أعضاء الجبلاية إسناد مهمة تدريب منتخب المحليين لهيكتور كوبر، إلا أن الأخير رفض هذا الاقتراح، بعدما اعتذر حمادة صدقي المدير الفني لمنتخب 99 الاستمرار في تولي هذا المنتخب.

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قراره الرسمي، بشأن إقامة بطولة أمم إفريقيا للمحليين في كينيا أو نقلها للمغرب، حيث إنه إذا تمت إقامتها بالمغرب، سيصعد منتخب المحليين مباشرة للبطولة.