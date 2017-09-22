منصب رئيس رابطة المحترفين يثير خلافا بين «الجبلاية» والأندية

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دخل اتحاد الكرة في صدام مع الأندية، بسبب انتخابات رئيس رابطة الأندية المحترفة المقرر تأسيسها الفترة المقبلة.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن "الجبلاية" طلب أن يكون للاثنين اللذين سيتم ترشيحهما من خارج المجلس لعضوية الرابطة، حق الترشح للرئاسة، وهو ما ترفضه الأندية.

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تمسكت الأندية بأن تتولى هي ترشيح من يتولى رئاسة الرابطة، على أن يتم تصفيتهم إلى 5 أسماء فقط يتم الاختيار بينهم بالانتخاب بين الأندية.

ورفضت الأندية طلب اتحاد الكرة حتى لا تكون له السيطرة والهيمنة على الرابطة وقراراتها.