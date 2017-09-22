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الزمالك باللون الأزرق في مواجهة المصري

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الزمالك باللون الأزرق في مواجهة المصري الزمالك باللون الأزرق في مواجهة المصري

التحرير

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استقر نادى على ارتداء الزى البديل له "الأزرق" فى مباراته المقرر لها الثامنة والربع من مساء اليوم الجمعة، أمام المصرى البورسعيدي، فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز.

واصطحب الزمالك الزى الأزرق، بجانب زيه الأساسى "الأبيض"، خاصة أن المصرى سيرتدى زيه الأساسى فى المباراة، اليوم.

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ويسعى نيبوشا المدير الفني للزمالك، للحفاظ على الانطلاقة القوية، التى حققها بالجولة الماضية عقب الفوز على الداخلية بثلاثية نظيفة، أعادت إلى الفريق الثقة والرغبة فى المنافسة للتتويج باللقب.

 

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التحرير

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