جهاز المنتخب يراقب مباراة الزمالك والمصري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - عبد الرحمن مصطفى

يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والربع على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شاهد أيضا

ويصطحب المدرب الأرجنتيني، جهازه المعاون، لملعب المباراة، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الفريقين، حيث يحرص على متابعة دوليي الزمالك، بجانب اكتشاف عناصر جديدة من الفريقين، لإمكانية ضمها للمعسكر المقبل.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا، يوم 2 أكتوبر، استعدادًا لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم 8 من الشهر نفسه، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.