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جهاز المنتخب يراقب مباراة الزمالك والمصري

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جهاز المنتخب يراقب مباراة الزمالك والمصري جهاز المنتخب يراقب مباراة الزمالك والمصري

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

يحضر الجهاز الفني لمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور ، مباراة والمصري البورسعيدي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والربع على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويصطحب المدرب الأرجنتيني، جهازه المعاون، لملعب المباراة، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الفريقين، حيث يحرص على متابعة دوليي الزمالك، بجانب اكتشاف عناصر جديدة من الفريقين، لإمكانية ضمها للمعسكر المقبل.

ومن المقرر أن يدخل الوطني معسكرًا مغلقًا، يوم 2 أكتوبر، استعدادًا لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم 8 من الشهر نفسه، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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