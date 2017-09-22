19500 سائح زاروا معبد دندرة بقنا العام الجاري

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قال عبدالحكيم الصغير، مدير معبد دندرة بغرب قنا، إن معبد دندرة استقبل العام الجاري 19500 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية؛ بالإضافة لاستقبال 3800 زائر مصري ضمن رحلات الترويج للسياحة الداخلية.

وأضاف الصغير، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن إدارة آثار دندرة أنهت استعدادها للاستقبال الموسم السياحي الشتوي المرتقب، الذي يفتتح خلاله المتحف المفتوح بفناء المعبد الذي سيشهد عرض عشرات القطع الأثرية النادرة للدولة الفرعونية القديمة؛ وطالب الصغير بضرورة إدخال مشروع الصوت والضوء لمعبد دندرة للإنعاش حركة السياحة بالمعبد الفرعوني ذو الطابع المعماري الفريد والمتوقف تنفيذه منذ قيام ثورة 25 من يناير.