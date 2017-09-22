ليست الأفضل ولكنها الأهم.. 5 سيارات أبهرت الجمهور في فرانكفورت

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منذ انطلاقه في 14 سبتمبر الجاري، حقق معرض فرانكفورت الدولي للسيارات معدلات ضخمة من الاهتمام الجماهيري والحشد الإعلامي، كواحد من أكبر المحافل الخاصة بالسيارات على مستوى العالم، وهو الأمر الذي تستغله العديد من الشركات العالمية للكشف عن أحدث ما توصلت إليه على مستوى صناعة السيارات في العالم.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "كار كونيكشن" المتخصص في السيارات الحديثة، أهم الإصدارات التي تم عرضها في فرانكفورت، وذلك بعيدًا عن معايير اختيارات الأفضل من حيث القوة أو الكفاءة أو الشكل، ولكن وفقًا لمعايير موقعها في سوق السيارات العالمي..

BMW X7

يبدو وجه الأهمية في السيارة، هو أن الشركة الألمانية استطاعت من خلال الكشف عن مفهومها الاختباري الجديد، أن تكون منافس قوي للعديد من الإصدارات التي تنتمي للكروس أوفر ذو عدد أكبر من مقاعد، وهو الأمر الذي يمكن أن يظهر خطط الشركة البافارية في المنافسة بسوق الكروس أوفر العالمي.

هوندا CR-V

أصدرت الشركة اليابانية النسخة الهجين من سيارتها الشهيرة، وهي تمثل بداية لسعي "هوندا" لتحقيق استفادة واضحة من مجالات إنتاج السيارات التي تعمل بالكهرباء والبنزين معًا، وهي الزاوية التي تشهد انطلاقة كبيرة للعديد من الشركات اليابانية في العالم وعلى رأسها تويوتا.

هوندا أوربان الكهربائية

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محاولة رئيسية للسيارات المدمجة من جانب شركة "هوندا" اليابانية، وتقدم نموذج مغاير للتركيز على الجوانب الخاصة بالأمور التقنية التي يجب توافرها في السيارات الكهربائية.

كيا ستونيك

تمثل الإعلان عن التوجه المستقبلي للشركة الكورية، فهي ليست سيارة كروس أوفر فقط، ولكنها تمثل بداية لانطلاق سلسلة من الإصدارات التي تنتمي لهذا الطراز بشكل واضح.

مرسيدس بروجكت 1

على الرغم من سعرها المرتفع، إلا أن ذلك لا يمكن أن يغفل القدرات الخارقة للسيارة التي يمكن وصفها بالتخصص في السباقات، وهو الأمر الذي يمنحها درجة مقبولة من الزخم الجماهيري، لاسيما في ظل ما تجده من إقبال في المعرض الدولي.