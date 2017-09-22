«أوبر» يتجرد من رخصته في لندن لهذا السبب

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جردت السلطات البريطانية تطبيق طلب السيارات "أوبر" من رخصة عمله في العاصمة لندن، بعد ثبوت بعض الحالات التي ترجح تعرض الركاب إلى مشكلات تتعلق بالأمان والسلامة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشركة الأمريكية أكدت أنها ستقوم بتقديم استئناف على القرار الصادر من المحكمة، وتأمل في أن يتم النظر إلى ذلك بعين الاهتمام.

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وتواجه أوبر العديد من المشكلات الخاصة بعمل سياراتها والأجور التي يحصل عليها السائقون، والتي لا تتساوى مع المستويات الترويجية التي أعلنت عنها أوبر خلال العام الماضي لتحفيزهم للاشتراك.