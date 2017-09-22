أخبار عاجلة

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

حازت إعجاب المصريين.. مواصفات «نيسان GT-R» العالمية بمصر

Google+ Print
حازت إعجاب المصريين.. مواصفات «نيسان GT-R» العالمية بمصر حازت إعجاب المصريين.. مواصفات «نيسان GT-R» العالمية بمصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استطاعت شركة "نيسان" اليابانية أن تظهر بثوب مغاير ومختلف خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" بنسخته لعام 2017، والتي قد شهدت تعديلًا في مواعيد انطلاقها بعد أن تم تأجيلها إلى سبتمبر الجاري بدل من مارس الماضي، متأثرة بمشكلات السوق المصري التي لاحقته بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي.

الشركة اليابانية التي تمتلك أكثر من إصدار في السوق المصري يمكن إدراجهم في قائمة الموديلات الشعبية مثل "صني" و"سنترا"، لم تكتف بعرض السيارات المألوفة لدى الجمهور، وشهد مقرها داخل المعرض عرض أحدث نسخ سيارتها الرياضية الخارقة "GT-R”، والتي يتم الكشكف عنها لأول مرة في ، ونالت إعجاب الجمهور بشكل واضح.

تعمل السيارة بمحرك ذو سعة 3800 CC ويتكون من 6 سلندر "V6” ومزود بشاحن إضافي "تربو" لتصبح السيارة قادرة على ضخ قوة حصانية مقدارها 565، كما أن السيارة تتمتع بنظام رباعي الدفع متصل بناقل حركة يتكون من 6 سرعات ذو قابض مزدوج.

شاهد أيضا

وتتمتع السيارة بتصميم إنسيابي واضح يجمع بين الأناقة والطابع الرياضي المتأصل في "نيسان Gt-R”، والتي كشفت الشركة اليابانية عنها منذ ما يزيد عن 10 سنوات طبقًا لقواعد "سكاي لاين" في ذلك الوقت.

وخضعت السيارة الرياضية الخارقة لسلسلة من التطويرات على مدار الأعوام الماضية، إلا أنها ظهرت بمستوى قوي على الساحات العالمية على مدار الفترة الماضية، وهو الأمر الذي جعلها تتنافس مع إصدارات الصف الأول من السيارات الرياضية العملاقة.

وتلقى السيارة التي عرضت في مصر لأول مرة في 2017 منافسة قوية مع العديد من الإصدارات العالمية، مثل " أكوراNSX" و"بورش911 R" و"أودىRS6" و فيراري458Special"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا