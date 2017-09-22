حازت إعجاب المصريين.. مواصفات «نيسان GT-R» العالمية بمصر

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استطاعت شركة "نيسان" اليابانية أن تظهر بثوب مغاير ومختلف خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" بنسخته لعام 2017، والتي قد شهدت تعديلًا في مواعيد انطلاقها بعد أن تم تأجيلها إلى سبتمبر الجاري بدل من مارس الماضي، متأثرة بمشكلات السوق المصري التي لاحقته بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي.

الشركة اليابانية التي تمتلك أكثر من إصدار في السوق المصري يمكن إدراجهم في قائمة الموديلات الشعبية مثل "صني" و"سنترا"، لم تكتف بعرض السيارات المألوفة لدى الجمهور، وشهد مقرها داخل المعرض عرض أحدث نسخ سيارتها الرياضية الخارقة "GT-R”، والتي يتم الكشكف عنها لأول مرة في مصر، ونالت إعجاب الجمهور بشكل واضح.

تعمل السيارة بمحرك ذو سعة 3800 CC ويتكون من 6 سلندر "V6” ومزود بشاحن إضافي "تربو" لتصبح السيارة قادرة على ضخ قوة حصانية مقدارها 565، كما أن السيارة تتمتع بنظام رباعي الدفع متصل بناقل حركة يتكون من 6 سرعات ذو قابض مزدوج.

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وتتمتع السيارة بتصميم إنسيابي واضح يجمع بين الأناقة والطابع الرياضي المتأصل في "نيسان Gt-R”، والتي كشفت الشركة اليابانية عنها منذ ما يزيد عن 10 سنوات طبقًا لقواعد "سكاي لاين" في ذلك الوقت.

وخضعت السيارة الرياضية الخارقة لسلسلة من التطويرات على مدار الأعوام الماضية، إلا أنها ظهرت بمستوى قوي على الساحات العالمية على مدار الفترة الماضية، وهو الأمر الذي جعلها تتنافس مع إصدارات الصف الأول من السيارات الرياضية العملاقة.

وتلقى السيارة التي عرضت في مصر لأول مرة في 2017 منافسة قوية مع العديد من الإصدارات العالمية، مثل " أكوراNSX" و"بورش911 R" و"أودىRS6" و فيراري458Special"