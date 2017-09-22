«بيجو» تعتمد خطة لتطوير الموديلات الكهربائية لـ«أوبل»

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تنوي شركة "أوبل" الألمانية تكثيف إنتاجها من السيارات الكهربائية بعد الانتقال لنظيرتها الفرنسية "بيجو – ستروين" بشكل رسمي خلال أغسطس الماضي.

وبحسب موقع "أوتوموتيف نيوز"، فإن الشركة الفرنسية تدرس تقديم خطة تسويقية لأوبل خلال الفترة المقبلة، يتم التركيز خلالها على إنتاج الإصدارات الكهربائية والهجين.

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وتنوي الشركة الفرنسية البدء في تنفيذ خطتها التسويقية لأوبل، حال نجاح الإصدارات الكهربائية للشركة على مستوى الأسواق العالمي، وهو الأمر الذي قد يمثل شهادة ضمان لنجاح تلك الإصدارات بشكل رئيسي.