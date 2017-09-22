«هيونداي» تفكر في شراء «فيات كرايسلر»

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أكدت تقارير إعلامية أن شركة "هيونداي" الكورية العملاقة، أبدت رغبة غير رسمية لشراء شركة "فيات كرايسلر" الإيطالية، والتي كانت عزمها بيع علاماتها التجارية خلال الفترة الماضية.

وبحسب مجلة "أوتو جايد" المتخصصة في السيارات، فإن الشركة الكورية ظهرت جادة في تقديم عرض لنظيرتها الإيطالية لأول مرة في أغسطس الماضي، إلا أن ذلك لم يرتقي لمستوى التنفيذ الفعلي.

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وفي الوقت الذي تسعى فيه "هيونداي" لتوسيع نطاق تصنيعها ومشاركتها في سوق السيارات العالمي، كشفت بعض التقارير عن مساعي لشركة "جريت وول" الصينية نحو شراء عملاقة السيارات الرياضية متعددة الأغراض الأمريكية "جيب"، والتي تملك علامتها التجارية "فيات كرايسلر" بشكل رئيسي على مستوى العالم.