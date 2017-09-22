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الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية يتبادلان السباب والتهديدات

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الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية يتبادلان السباب والتهديدات الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية يتبادلان السباب والتهديدات

مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي وزعيم يتبادلان السباب والتهديدات

03:48 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

واشنطن - (د ب أ):

تبادل الرئيس الامريكي، دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون السباب والاتهامات بالجنون لبعضهما البعض اليوم الجمعة.

وتمارس القوى العالمية مزيدا من الضغوط على النظام المستبد في بيونج يانج بسبب برنامجه النووي وتجاربه الصاروخية المتكررة، بفرض أكثر العقوبات الدولية صرامة حتى الأن.

وقال ترامب، يوم الثلاثاء الماضي أمام الجمعة العامة للأم المتحدة، إن الولايات المتحدة يمكن أن "تدمر تماما" كوريا الشمالية، مما أثار رد فعل عنيفا من قبل بيونج يانج.

وقال كيم إن "سلوك ترامب المختل عقليا" وتهديده بتدمير كوريا الشمالية "أقنعني.. أن المسار الذي اخترته صحيح ،وهو المسار الذي يتعين علي أن اسلكه حتى النهاية".

وقال كيم، بينما كان يختتم تصريحه "سوف أروض بالتأكيد وقطعا الامريكي الخرف المختل عقليا بالنار".

غير أنه بعد ذلك بساعات، كان دور ترامب للرد على كيم مستخدما الوسيلة المفضلة لديه موقع "تويتر".

وقال ترامب "الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي من الواضح أنه مجنون، ولا يكترث بتجويع أو قتل شعبه، سيخضع لاختبار، على نحو غير مسبوق!".

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة "الاختبار" الذي يشير إليه ترامب.

وكان وزير خارجية كوريا الشمالية قد ذكر في وقت سابق أن بيونج يانج ربما تختبر قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي، ردا على الضغط الدولي.

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مصراوي Masrawy

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