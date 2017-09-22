وفاة السياسي التونسي الطاهر هميلة بعد عقود في صفوف المعارضة

تونس - (د ب أ):

توفي السياسي التونسي الطاهر هميلة، اليوم الجمعة، عن سن 79 عاما، بعد عقود طويلة أمضاها في صفوف المعارضة لحكم الحزب الواحد، منذ خمسينيات القرن الماضي.

والطاهر هميلة، الذي توفي اليوم في مستشفى فرحات حشاد بمدينة سوسة ،ولد في 25 يوليو عام 1938 وكان أكبر نائب في المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب عام 2011 ،في أولى مراحل بداية الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وترأس هميلة آنذاك الجلسة الافتتاحية والتاريخية للمجلس التأسيسي باعتباره النائب الأكبر سنا، قبل انتخاب مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريك في التحالف الحكومي، رئيسا للمجلس.

وبدأ هميلة الذي ناضل ضد الاستعمار الفرنسي للبلاد، نشاطه السياسي، منذ بداية تأسيس دولة الاستقلال في خمسينات القرن الماضي خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. وعرف بعدائه للطبقة السياسية الفرنكوفونية(الناطقة باللغة الفرنسية).

وابتعد عن الحزب الدستوري الحاكم مع بداية توسع نظام الحكم الفردي في العام 1958. وانضم في سبعينات القرن الماضي إلى حزب الوطنيين الاشتراكيين المعارض لحكم بورقيبة ومن بعده بن علي.

والتحق بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي أسسه الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي، وفاز بمقعد عن الحزب عن دائرة سوسة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر عام 2011 ،لكن الحزب جمد لاحقا عضويته بعد مطالبته بعرض المرزوقي على فحص الطب النفسي.

وغادر هميلة حزب المؤتمر بسبب خلافات داخلية، ليؤسس بعد ذلك في العام 2012 حزب "الإقلاع نحو المستقبل".