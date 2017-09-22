أخبار عاجلة

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بعد عودة المزاعم عن نهاية العالم غدًا.. الفلك: "ده هوس منجمين"

Google+ Print
بعد عودة المزاعم عن نهاية العالم غدًا.. الفلك: "ده هوس منجمين" بعد عودة المزاعم عن نهاية العالم غدًا.. الفلك: "ده هوس منجمين"

مصراوي Masrawy

بعد عودة المزاعم عن نهاية العالم غدًا.. الفلك: "ده هوس منجمين"

03:55 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

نهاية العالم

كتبت- مادي غيث:

قال أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك بمعهد البحوث الفلكية، إن المزاعم التي تتردد حول نهاية العالم دائمًا تنتشر عند اقتراب نهاية العام أو مع بدايته، أو عند حدوث حالة الكسوف أو الخسوف.

وأضاف تادروس، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن من يزعمون بنهاية العالم هم منجمون لديهم هوس بحضارة المايا الأمريكية وغيرها من الحضارات، وليس علماء الفلك، قائلًا "نهاية العالم ده هوس منجمين".

وأكد تادروس، أن هناك من التلسكوبات على مستوى العالم، مهمتها رصد الأجسام القريبة من كوكب الأرض، سواء كان نيزك أو كوكب يقترب منها يتم رصده على الفور.

وأشار رئيس قسم الفلك بمعهد البحوث الفلكية، إلى أن كوكب الأرض لن ينتهي بمفردة، وذلك لأنه متعلق بوجود الشمس، لافتًا إلى أنها حالياً في منتصف عمرها والذي يبلغ 450 مليار سنه.

وكان "ديفيد ميد" الخبير في علم الأعداد، زعم بنهاية العالم يوم 23 سبتمبر، وذلك استنادًا إلى كتاب "الكوكب المجهول.. الوصول 2017"، وهذه لم تكن المرة الأولى التى تنتشر فيها إشاعات عن نهاية العالم.

اقرأ أيضًا..

قبل 23 سبتمبر.. أبرز نبوءات نهاية العالم "المزعومة" التي لم تتحقّق

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • - هل يُنهي كوكب "إكس" العالم؟

    أخبار

  • "معهد الفلك" للمصريين: تابعوا تساقط الشهب من الليلة وحتى الأحد المقبل

    أخبار

  • مسؤول بـ"البحوث الفلكية": ظهور "الزخات الشهابية" في سماء البلاد الأسبوع

    أخبار

  • بعد حديث "الديلي ميل" عن قرب نهاية العالم.. معهد الفلك: "خزعبلات"

    أخبار

إعلان

8635152ab5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"