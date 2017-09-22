بعد عودة المزاعم عن نهاية العالم غدًا.. الفلك: "ده هوس منجمين"

كتبت- مادي غيث:

قال أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك بمعهد البحوث الفلكية، إن المزاعم التي تتردد حول نهاية العالم دائمًا تنتشر عند اقتراب نهاية العام أو مع بدايته، أو عند حدوث حالة الكسوف أو الخسوف.

وأضاف تادروس، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن من يزعمون بنهاية العالم هم منجمون لديهم هوس بحضارة المايا الأمريكية وغيرها من الحضارات، وليس علماء الفلك، قائلًا "نهاية العالم ده هوس منجمين".

وأكد تادروس، أن هناك شبكة من التلسكوبات على مستوى العالم، مهمتها رصد الأجسام القريبة من كوكب الأرض، سواء كان نيزك أو كوكب يقترب منها يتم رصده على الفور.

وأشار رئيس قسم الفلك بمعهد البحوث الفلكية، إلى أن كوكب الأرض لن ينتهي بمفردة، وذلك لأنه متعلق بوجود الشمس، لافتًا إلى أنها حالياً في منتصف عمرها والذي يبلغ 450 مليار سنه.

وكان "ديفيد ميد" الخبير في علم الأعداد، زعم بنهاية العالم يوم 23 سبتمبر، وذلك استنادًا إلى كتاب "الكوكب المجهول.. الوصول 2017"، وهذه لم تكن المرة الأولى التى تنتشر فيها إشاعات عن نهاية العالم.

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