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«القوى العاملة»: تعيين 24 معاقًا وتدريبهم بالإسكندرية

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«القوى العاملة»: تعيين 24 معاقًا وتدريبهم بالإسكندرية «القوى العاملة»: تعيين 24 معاقًا وتدريبهم بالإسكندرية

التحرير

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وجّه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم في المجتمع، خاصة أن العام المقبل 2018 هو عام المعاقين، للاستفادة من قدراتهم.

وتلقى الوزير تقريرًا من محمد قنديل وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية يشير إلى أن المديرية قامت بتعيين 24 معاقا بفندق هيلتون الإسكندرية - جرين بلازا بمرتب شامل يبدأ من 1500 جنيه على وظائف مراقب ليلي ومضيف وموظف أمن، ومتلقي طلبات، وعامل تحضير وتجهيز وموظف تليفونات وطباخ ثاني ومشرف غرف.

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وأشار إلى أن إدارة الفندق قامت بتدريب وتطوير أداء العاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة لصالح عملهم والمجتمع، وإتاحة فرص الترقي كغيرهم من الأشخاص الطبيعيين، منوهًا أنه من أهم نتائج هذا التدريب إدماجهم بشكل كامل في العمل حتى أنهم تناسوا تمامًا أنهم من نسبة الـ 5% من المعاقين.

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التحرير

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