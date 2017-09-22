مشيرة خطاب: سأخدم جميع دول العالم على قدم المساواة (فيديو)

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قالت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر واليونسكو لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو: إنها "تعتز بدعم وثقة الدول الإفريقية وحرصها على مساندتها في الفوز بالمنصب".

وأضافت "خطاب" خلال لقائها بقناة "أون لايف"، اليوم الجمعة، أن هناك تنسيقًا عظيمًا بين مختلف الوزارات"، مؤكدة أن وزارة الخارجية عليها عبء كبير، ويتم تنسيق الجهود والاتفاق على الخطوات التي تمر بها الحملة".

وتابعت "قطعنا شوطًا كبيرًا من خلال عقد اتصالات بجميع دول أعضاء المجلس التنفيذي ودول اليونسكو"، موضحة أنها ستقوم بخدمة جميع دول العالم على قدم المساواة لأن المصالح واحدة.