المدارس تفتح أبوابها غدًا بـ12 محافظة.. وحجازي يشدد على تحية العلم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تنطلق، غدًا السبت، الدراسة فى مدارس 12 محافظة، هى: الإسماعيلية والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والبحيرة وكفر الشيخ وأسوان والأقصر وقنا، وشمال سيناء، بينما ينتظم بعد غد الأحد، الطلاب فى 14 محافظة أخرى هى: القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

ويبلغ عدد الطلاب لهذا العام الدراسي 21 مليون طالب، بواقع 53 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن العام الدراسي الجديد له ملامح مختلفة تماما عن الأعوام السابقة، حيث إنه يتميز بعدة قرارات أصدرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وأبرزها إلغاء الميد تيرم، وجعل الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية وليس شهادة، بالإضافة إلى جعل مادتى الحاسب الآلى والتربية الفنية مادتي نجاح ورسوب.

وشدد حجازى على تحية العلم فى أول أيام الدراسة، لافتًا إلى أهمية تحية العلم فى طابور الصباح، كما أكد أن هناك تعليمات للمدارس بحسن معاملة واستقبال أولياء الأمور والعمل على حل المشكلات التى تواجههم.

من ناحية أخرى أكد اللواء يسري عبد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن أعمال الصيانة البسيطة انتهت بنسبة 99%، مشيرًا إلى التعليمات التى أصدرها بتفريغ المدارس من أعمال الصيانة حرصا على سلامة الطلاب.

وعن أعمال الصيانة الشاملة قال يسري إنها لم تزل قيد العمل بسبب تأخر الميزانية، لافتًا إلى أن 13 مديرية تعليمية لجأت للجهات السيادية للانتهاء من الصيانة الشاملة.

شاهد أيضا

من جهته صرح أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، بأنه تم الانتهاء من طباعة 99% من الكتب الدراسية للعام الدراسى الجديد، سعيًا من الوزارة لوصول جميع الكتب الدراسية بكل المراحل التعليمية لجميع المدارس قبل بدء الدراسة، من أجل حسن سير وانضباط العملية التعليمية.

وأوضح خيرى أن نسبة طباعة كتب التعليم الابتدائى 99%، والتعليم الإعدادى 98%، والثانوى العام 98%، أما التعليم الفنى فقد تم الانتهاء من طباعة الكتب الدراسية بشكل كامل، شأنها فى ذلك شأن كتب التربية الفكرية، والصم وضعف السمع التى تمت طباعتها بالكامل هى الأخرى، وبالنسبة لكتب الخط العربى تم طباعة 85% منها، وفيما يتعلق بكتب اللغات ورياض الأطفال، فتم الانتهاء من طباعتها بالكامل، ووجهت الوزارة المديريات التعليمية باستكمال صرف توريد الكتب على الفور قبل بداية العام الدراسى الجديد.

وعن مدارس التعليم الفني، قال خيرى إن فريق متابعة المدارس الفنية المكون من الإدارة العامة للتجهيزات والإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، بالتعاون مع مسئولي المديريات التعليمية، تفقد 11 مدرسة للتعليم الفني على مستوى محافظات الجمهورية.

من جهتها، قالت حبيبة عز، مستشار الوزير للتعليم الفني، إن المدارس التى تمت متابعتها هى مدرسة محمد علي الزخرفية صناعي نظام ثلاث سنوات، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومدرسة تكنولوجيا الصيانة بالقاهرة صناعي نظام خمس سنوات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومدرسة الزقازيق الفنية المتقدمة صناعي نظام خمس سنوات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، ومدرسة التعليم المزدو بـ6 أكتوبر صناعي نظام ثلاث سنوات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومدرسة بني سويف الزخرفية صناعي نظام ثلاث سنوات التابعة لمديرية التربية والتعليم ببني سويف، ومدرسة كفر سعد دمياط صناعي نظام ثلاث سنوات التابعة لمديرية التربية والتعليم بدمياط.

كما تمت متابعة مدرسة تكنولوجيا المعلومات صناعي نظام خمس سنوات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، والمدرسة الفندقية بالفيوم فندقي نظام خمس سنوات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومدرسة الزقازيق الزراعية زراعي نظام خمس سنوات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، ومدرسة مشتهر الزراعية زراعي نظام ثلاث سنوات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ومدرسة دمنهور الزراعية زراعي نظام ثلاث سنوات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، ومدرسة السادات الزراعية تعليم مزدوج زراعي نظام ثلاث سنوات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بالإضافة إلى مدرسة السويس الفنية المتقدمة صناعي نظام خمس سنوات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالسويس.

وأشارت عز إلى استمرار عمل لجان المتابعة على مدار الأسبوع، من خلال القيام بالزيارات الميدانية للكثير من مدارس التعليم الفنى، للوقوف على جاهزيتها والتعرف على نقاط القوة والضعف والعمل على حلها.