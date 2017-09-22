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القبض على 111 متهما هاربين من أحكام قضائية في القليوبية

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القبض على 111 متهما هاربين من أحكام قضائية في القليوبية القبض على 111 متهما هاربين من أحكام قضائية في القليوبية

مصراوي Masrawy

القبض على 111 متهما هاربين من أحكام قضائية في القليوبية

03:42 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

القبض على 111 متهما هاربين من أحكام قضائية في القليوبية

ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة وأمس الخميس، حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من العدالة وأحكام قضائية واجبة النفاذ، أسفرت عن القبض على 111 متهمًا في كافة مراكز وأقسام المحافظة.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد الألفي، مدير مباحث المديرية يفيد بضبط 111 متهمًا صادر ضدهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، وهاربين من العدالة في حملة أمنية مكبرة شملت كافة الأقسام والمراكز التابعة للمديرية وبلغت جملة الأحكام المنفذة 1215 حكمًا قضائيًا.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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