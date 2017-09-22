بالصور.. تعرف على حياة "نصف رجل" في أمريكا

كتب- أحمد عصام روّاي:

قد ترى العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه من النادر أن ترى شخص تعرض لفقدان نصف جسده، ولم يتمكن من العيش بصورة شبه طبيعية، بل تمكن من تحقيق نجاحات وضعته ضمن أشهر الذين يعملون في مجاله في الولايات المتحدة.

"آرون وولين" هو ذاك النصف رجل. فقد رجليه في مرحلة مبكرة من حياته بسبب حالة جينية لم تمكن أسفل عموده الفقري من النمو بصورة طبيعية، مما أدى لعدم وصول الإشارات العصبية لأرجله، وأدى إلى ضمورها.

بمجرد أن شاهده "برايان ليمان" مصور "ناشيونال جيوجرافيك – National Geographic"، قرر مرافقته من أجل تصويره ونقل نمط حياته للعالم، مما يحفز الكثير من متحدي الإعاقة حول العالم.

ربا والدا "آرون" ابنهما على الثقة بالنفس والعمل الجاد ومحاولة قضاء حاجاته معتمدًا على نفسه، مما جعله يواجه الواقع بعقلية صلبة بعد وفاة والدته، وهو الأمر الذي جعله يغادر منزله لكي يستقل عن والده.

بدأ "آرون" العمل كمؤدي عروض – Performer في السيؤك، فانضم في البداية إلى فرقة السيرك الأمريكية، ثم انتقل منها إلى فرقة سيرك "هيلزابوبين".

يؤدي "وولين" العديد من العروض، وتتنوع تلك العروض بين الوقوف على يديه، ومحاولة الوقوف بيديه على كرة "بولينج" تتحرك دائريًا، كما يمكنه اللعب بالنيران.

أما بعد انتهاء العروض، يعيش "آرون" حياة طبيعية، ويعتمد على نفسه في معظم شئونه، فيقوم بأعمال الكنس والمسح والطبخ، كما يصطحب كلبه للنزهة.

ويعيش "آرون" حياة هادئة مستقرة مع صديقته "فالون" في ولاية "فلوريدا" الأمريكية.