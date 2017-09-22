أخبار عاجلة

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل تركيا إلى 15 قتيلا

Google+ Print
ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل تركيا إلى 15 قتيلا ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل تركيا إلى 15 قتيلا

مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل تركيا إلى 15 قتيلا

03:44 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل تركيا إلى 15 قتيلا

ارشيفية

اسطنبول - (د ب أ):

أعلن خفر السواحل في تركيا، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا حادث غرق زورق لاجئين قبالة سواحل تركيا المطلة على البحر الأسود ارتفعت إلى 15 قتيلا.

وكان القارب قد انقلب، بالقرب من بلدة كيفكين الساحلية شمال غرب تركيا صباح اليوم الجمعة.

وذكر خفر السواحل أنه تم إنقاذ 40 شخصا.

ولم تتضح جنسيات هؤلاء الذين كانوا على متن الزورق.

ويحاول عدد كبير من المهاجرين، الذين يغادرون من السواحل التركية ، الوصول إلى رومانيا عبر البحر الاسود.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العثور على معارضة سورية وابنتها مقتولتين في اسطنبول

    أخبار

  • وفاة 4 أشخاص جراء غرق زورق يحمل مهاجرين قبالة السواحل التركية

    أخبار

  • تركيا وإيران والعراق تهدد بإجراءات ضد استفتاء إقليم كردستان العراق

    أخبار

  • أربعة جرحى في تحطم طائرة خاصة في مطار أتاتورك في اسطنبول

    أخبار

إعلان

98e1bb46e8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300