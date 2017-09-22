ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل تركيا إلى 15 قتيلا

اسطنبول - (د ب أ):

أعلن خفر السواحل في تركيا، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا حادث غرق زورق لاجئين قبالة سواحل تركيا المطلة على البحر الأسود ارتفعت إلى 15 قتيلا.

وكان القارب قد انقلب، بالقرب من بلدة كيفكين الساحلية شمال غرب تركيا صباح اليوم الجمعة.

وذكر خفر السواحل أنه تم إنقاذ 40 شخصا.

ولم تتضح جنسيات هؤلاء الذين كانوا على متن الزورق.

ويحاول عدد كبير من المهاجرين، الذين يغادرون من السواحل التركية ، الوصول إلى رومانيا عبر البحر الاسود.