"عاشور": خطابات إلى نقابات المحامين حول العالم لحثهم على دعم "خطاب"

كتبت - هاجر حسني:

كشف سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن إعداده خطابات لنقابات المحامين الأعضاء بالاتحاد، إضافة للنقابات الأعضاء باتحادي المحامين الأفارقة والدولي، لحث حكوماتهم على دعم السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، التابعة للأمم المتحدة.

وشدد عاشور في بيان له، اليوم الجمعة، على دعم النقابة لـ "خطاب"، مضيفًا: "نحن منحازون لترشيح أي مصري أو مصرية، لموقع دولي أو إقليمي، فنجاهم هو نجاح ومكسب للوطن بأكمله، وليس للأشخاص فقط".

وتابع "في إطار دور النقابة الوطني، سنستخدم كل ما لدينا من قوى ناعمة، إقليميا ودوليا لدعم مرشحة مصر لهذا المنصب الهام".

يذكر أن خطاب قالت في تصريحات لها، أمس الخميس، أنها تقوم بحملة مكثفة في مختلف دول العالم، لحشد التأييد الدولي لانتخابها في منصب المدير للعام لمنظمة اليونسكو، فيما أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن ملف خطاب، ملف أساسي ومهم، وعلى قمة أولويات الدبلوماسية المصرية.